Минздрав РФ разрешил больницам использовать лекарства, купленные пациентами или благотворительными организациями

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Российским медучреждениям более не грозит штраф за использование лекарств, приобретенных пациентами или другими организациями. Соответствующие поправки, пишет «Коммерсант», министерство здравоохранения внесло в правила обязательного медицинского страхования (ОМС).

До сих пор больницы и другие медучреждения должны были использовать для лечения стационарных больных только препараты, приобретенные их собственными аптеками. В противном случае им грозили штрафы.

Теперь, пишет издание, они смогут, например, применять препараты, купленные за счет федерального бюджета по программе финансирования лечения редких заболеваний, а также приобретенные за счет региональных бюджетов или переданные благотворительными организациями.

Опрошенные «Коммерсантом» представители благотворительных организаций и медицинские адвокаты в целом положительно оценивают принятые Минздравом поправки, однако некоторые собеседники издания выразили сомнение в том, что нововведение кардинально изменит ситуацию

Так, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев сомневается, что поправки обеспечат «полную легализацию» препаратов пациента в стационарах.

«Мало не наказать, надо еще ввести механизм оплаты такой услуги — работы медсестры и врача, причем в систему ОМС, а не из кармана пациента», — заявил он.

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