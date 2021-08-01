Журналист The Wall Street Journal рассказал, что Илон Маск предлагал себя на должность главы Apple. Маск и Apple это отрицают

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Основатель Tesla Илон Маск предлагал гендиректору Apple Тиму Куку возглавить Apple вместо него. Об этом говорится в новой книге журналиста The Wall Street Journal Тима Хиггинса, посвященной Tesla, передает The Los Angeles Times.

В книге сказано, что в 2016 году у Tesla были финансовые проблемы, но компания готовилась представить бюджетный электромобиль . В этот момент Тим Кук якобы позвонил Илону Маску и предложил купить Tesla. Маск согласился но с условием, что он возглавит Apple. Кук в ответ выругался и повесил трубку.

Хиггинс заявил, что узнал эту историю от людей, которые слышали ее в пересказе Маска.

Основатель Tesla отрицает, что когда-либо общался с главой Apple. «Мы с Куком никогда не разговаривали и не писали друг другу. Был момент, когда я попросил о встрече с ним, чтобы поговорить о покупке Tesla со стороны Apple. Никаких условий покупки не предлагалось. Он отказался от встречи», — написал Маск в твиттере.

Apple в ответ на просьбу журналистов прокомментировать сведения из книги Хиггинса напомнила об интервью, которое Кук дал The New York Times в апреле 2021 года. В этом интервью он заявил, что никогда не разговаривал с Маском.

В декабре 2020 года Илон Маск уже рассказывал, что «в самые темные времена» предлагал Apple купить Tesla и что Кук отказался встретиться и обсудить это предложение.

По словам Маска, он предлагал Apple купить Tesla за одну десятую от ее стоимости на декабрь 2020-го. На тот момент рыночная стоимость Tesla составляла почти 607 миллиардов долларов.

Сейчас рыночная стоимость Tesla превышает 680 миллиардов долларов. По итогам второго квартала 2021 года квартальная прибыль компании впервые превысила миллиард долларов.

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