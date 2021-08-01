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Теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев выиграли микст-турнир Олимпиады. Теперь у России 12 золотых медалей

Источник: Sports.ru

Российские теннисисты Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова выиграли золотые медали в финале турнира среди смешанных команд на Олимпиаде в Токио.

В финале они победили россиян Елену Веснину и Аслана Карацева со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11.

Победа Рублева и Павлюченковой принесла России 12-ю золотую медаль на Олимпиаде в Токио. Также российские спортсмены завоевали 19 серебряных и 13 бронзовых медалей.

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