Суд в Самаре арестовал начальника отделения по раскрытию тяжких преступлений, обвиняемого в убийстве 15-летней школьницы

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Самарский районный суд отправил под арест полицейского Антона Безчетвертева, обвиняемого в убийстве 15-летней школьницы.

Безчетвертев, занимавший должность начальника отделения по раскрытию тяжких преступлений в одном из ОВД Самары, отправлен в СИЗО на два месяца.

Тело школьницы с ножевыми ранениями было обнаружено вечером 29 июля в поселке Петра Дубрава. По версии следствия, полицейский сбил ее на машине, а потом убил, чтобы скрыть следы ДТП. В СМИ также появлялась версия, что полицейский и школьница встречались, а убийство произошло из-за ссоры, однако она не подтвердилась.

Безчетвертев был задержан 30 июля. После этого в ГУ МВД Самарской области заявили, что полицейский будет уволен «по дискредитирующим обстоятельствам».

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