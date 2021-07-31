Суд в Самаре арестовал начальника отделения по раскрытию тяжких преступлений, обвиняемого в убийстве 15-летней школьницы
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Самарский районный суд отправил под арест полицейского Антона Безчетвертева, обвиняемого в убийстве 15-летней школьницы.
Безчетвертев, занимавший должность начальника отделения по раскрытию тяжких преступлений в одном из ОВД Самары, отправлен в СИЗО на два месяца.
Тело школьницы с ножевыми ранениями было обнаружено вечером 29 июля в поселке Петра Дубрава. По версии следствия, полицейский сбил ее на машине, а потом убил, чтобы скрыть следы ДТП. В СМИ также появлялась версия, что полицейский и школьница встречались, а убийство произошло из-за ссоры, однако она не подтвердилась.
Безчетвертев был задержан 30 июля. После этого в ГУ МВД Самарской области заявили, что полицейский будет уволен «по дискредитирующим обстоятельствам».