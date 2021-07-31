Российские пограничники задержали троих кубинцев, которые пытались переплыть реку на границе с Эстонией на надувных матрасах

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Российские пограничники задержали на границе с Эстонией троих граждан Кубы, которые пытались переплыть реку Нарва на надувных матрасах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пограничное управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В сообщении ведомства отмечается, что задержаны кубинцы 1968, 1970 и 1992 года рождения.

Для реализации своего плана граждане Кубы, тщательно изучив местность, где планировалось совершить противоправное деяние, приобрели надувные матрацы для преодоления реки Нарва. При себе имели сумки с личными вещами и средствами личной гигиены, а также документы, удостоверяющие личность.

Из Эстонии кубинцы рассчитывали попасть в Испанию, где у одного из них живет дочь.

Задержанных оштрафуют, после чего они будут выдворены из России.

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