В Самарской области начальника отделения по раскрытию тяжких преступлений заподозрили в убийстве 15-летней школьницы

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В поселке Петра Дубрава Волжского района Самарской области нашли тело 15-летней девушки со множественными телесными повреждениями. Возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает региональное управление СК.

Тело девочки обнаружили вечером 29 июля. У нее было не менее пяти ножевых ранений в области шеи, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.

Подозреваемый в убийстве задержан. Это сотрудник полиции, сообщает СК. По словам источника «Интерфакса», он занимает должность начальника отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности отдела уголовного розыска в самарском отделе полиции № 3. Его зовут Антон Безчетвертев, пишут Baza и Life Shot.

По информации Baza, Безчетвертев встречался с убитой, но недавно их отношения испортились, и девушка угрожала рассказать о романе. Сам Безчетвертев заявил, что случайно сбил школьницу на машине. «Когда его арестовывали, то он кричал, что сбил ее на машине. Но у школьницы резаная рана на горле», — подтвердил источник издания «Блокнот».

Позднее источники «Интерфакса» и РИА Новости заявили, что, по версии следствия, подозреваемый сбил вышедшую на пробежку школьницу на автомобиле, а потом нанес ей удары ножом, чтобы скрыть факт ДТП. «Сейчас это основная версия убийства», — сказал собеседник РИА Новости.