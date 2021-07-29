ВОЗ: новый штамм коронавируса, обнаруженный в России, не представляет глобальной опасности

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Всемирная организация здравоохранения исключила штамм коронавируса AT.1, впервые обнаруженный в России в январе 2021 года, из списка штаммов, за которыми ведется эпидемиологическое наблюдение. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу организации.

«Этот вариант не представляет сейчас риска на глобальном уровне и таким образом больше не удовлетворяет критериям для того, чтобы он продолжал оставаться в списке для мониторинга», — сообщили в ВОЗ.

Штамм AT.1 попал в список для мониторинга 9 июня. По состоянию на утро 29 июля, в списке на сайте ВОЗ значатся 16 вариантов коронавируса SARS-CoV-2, за которыми ведется наблюдение. AT.1 среди них нет.

В конце мая Всемирная организация здравоохранения решила называть буквами греческого алфавита штаммы коронавируса, которые «вызывают опасения» или «вызывают интерес».

В группе штаммов, «вызывающих опасения», находятся четыре варианта коронавируса. Их впервые обнаружили в конце 2020 года в Великобритании (альфа), ЮАР (бета), Бразилии (гамма) и Индии (дельта).

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег