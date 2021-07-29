В российских вузах создадут образовательные программы по киберспорту
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Правительство России планирует к декабрю 2022 года ввести в некоторых российских вузах образовательные программы в области киберспорта, пишет «Коммерсант».
Одновременно с этим в вузах хотят создать курсы по анализу данных, разработке компьютерных игр и использованию технологий при создании фильмов и другого контента, говорится в «дорожной карте» «Новые коммуникационные интернет-технологии», которую 23 июля утвердила правительственная комиссия по цифровому развитию.
Финансирование всей программы до 2024 года оценивают в 17,6 миллиарда рублей (в том числе 8,6 миллиарда рублей выделят из федерального бюджета). Сколько денег направят на киберспортивные дисциплины, не уточняется.
Источник «Коммерсанта», знакомый с ходом обсуждения нового проекта, сообщил, что идею ввести в вузах программы по киберспорту предложил «Ростелеком». В самой компании сказали, что «компьютерные игры способны развивать креативность, умение быстро принимать решения, управлять стрессом и даже развивать когнитивные способности».
В «Ростелекоме» отметили, что киберспортивные дисциплины есть в мировых вузах, например, курсы по игре StarCraft проводят в Калифорнийском университете в Беркли, Флоридском университете и Нью-Йоркском университете.
В Федерации компьютерного спорта России рассказали «Ъ», что организация уже работает с НИУ ВШЭ и Финансовым университетом при правительстве, планируется сотрудничество с НГУ физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта, Тамбовским госуниверситетом и другими.
В 2016 году министерство спорта России признало киберспорт отдельной дисциплиной. По оценке PWC, российский рынок видеоигр и киберспорта по объему занимает 11-е место в мире и пятое в Европе. По прогнозу, который приводит «Коммерсант», к концу 2021 года объем рынка составит 30 миллионов долларов, а к 2023 году может достичь 100 миллионов долларов.