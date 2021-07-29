Суд приговорил к колонии еще пятерых участников митинга против ковидных ограничений во Владикавказе

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Суд Ростова-на-Дону приговорил к реальным срокам еще пятерых жителей Северной Осетии, обвиненных в участии в массовых беспорядках на митинге во Владикавказе против ковидных ограничений весной 2020 года.

Как сообщает «Коммерсант», доказательством вины подсудимых стали видеозаписи, которые вели полицейские во время митинга.

Представшие перед судом Арсен Брихов, Хетаг Самов, Георгий Хугаев, Ацамаз Теблоев и Артур Джавадян признали свою вину частично, настаивая, что их действия на митинге можно квалифицировать как , но не .

Судья согласилась со стороной обвинения, приговорив Брихова к пяти годам шести месяцам колонии общего режима, Самова и Хугаева — к пяти годам и трем месяцам лишения свободы, Теблоева — к четырем годам и девяти месяцам лишения свободы. Джавадян получил шесть лет и шесть месяцев колонии, его также признали виновным по .

Ранее 26 июля тот же суд вынес приговор первым пяти фигурантам дела о массовых беспорядках на митинге во Владикавказе. Они получили от пяти до пяти с половиной лет лишения свободы.

В настоящее время в Кировском районном суде Ростова-на-Дону рассматриваются дела еще восьмерых обвиняемых в причастности к этим событиям, отмечает «Коммерсант».

20 апреля 2020 года на площадь Свободы в центре Владикавказа вышли около 2,5 тысяч местных жителей, которые протестовали против режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса. Митингующие потребовали оказания помощи потерявшим работу из-за ковидных ограничений, а также отставки правительства Северной Осетии. Демонстрантов разогнала полиция, в ответ они забросали силовиков камнями. Сообщалось о почти 70 задержанных и 16 пострадавших полицейских.

Рассмотрение уголовного дела о массовых беспорядках, возбужденного по итогам митинга, перенесли из Владикавказа в Ростов-на-Дону по ходатайству Генпрокуратуры РФ. В ведомстве это мотивировали тем, что участники митинга могут оказать воздействие на судей Северной Осетии и соседних регионов.

Организатором протестного митинга во Владикавказе следствие считает оперного певца и ковид-диссидента Вадима Чельдиева. Сейчас он находится в СИЗО Новочеркасска по обвинению в призывах к экстремистской деятельности и распространении заведомо ложной информации.

Обсуждаем последствия митинга во Владикавказе в подкасте «Что случилось» с блогером Зауром Фарниевым

Все эпизоды Год назад во Владикавказе был митинг против карантина — недавно его участникам дали по пять лет колонии и больше. Это что, борьба с ковид-диссидентами? 00:00 27:42

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