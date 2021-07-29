Посол Молдавии в РФ отозван в Кишинев на фоне подозрений в домогательствах 

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Посол Молдавии в России Владимир Головатюк отозван в Кишинев для консультаций на фоне подозрений в домогательствах сотрудницы дипмиссии, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь молдавского министерства иностранных дел и европейской интеграции Даниэль Водэ.

В Кишиневе с послом, в числе прочего, планируют обсудить «аспекты, связанные с его поведением», сказал Водэ.

Обвинения в домогательствах, выдвинутые в адрес Головатюка, внешнеполитическое ведомство Молдавии комментировать отказалось «до выяснения всех обстоятельств дела». При этом в пресс-службе подчеркнули, что «в министерстве пропагандируется абсолютная нетерпимость к злоупотреблениям любого рода».

Уважение и защита человеческого достоинства — один из основных принципов, которыми руководствуется дипломатическая служба.

Молдавские СМИ и телеграм-каналы 29 июля сообщили, что сотрудница посольства обвинила главу дипмиссии в домогательствах. В интервью, которая сотрудница дала телеграм-каналам, она утверждает, что Головатюк заманил ее в свою служебную квартиру, которая находится в здании посольства на Кузнецком мосту, и стал домогаться.

Владимир Головатюк в прошлом был депутатом от Партии социалистов. Его назначили на должность посла в Москве в декабре 2020 года указом бывшего президента Молдавии Игоря Додона.

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