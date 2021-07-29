ФСИН потребовала перевести Марию Алехину из-под домашнего ареста в СИЗО. Суд отказал

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Представитель ФСИН попросил Преображенский суд заменить участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной меру пресечения по с домашнего ареста на содержание под стражей.

«По его мнению, моя подзащитная нарушила условия домашнего ареста, когда выходила в аптеку и к врачу», — рассказал ТАСС адвокат Алехиной Даниил Берман.

Представителя ФСИН поддержала прокуратура, однако суд в изменении меры пресечения отказал.

В «санитарном деле» в настоящий момент девять обвиняемых — Мария Алехина, Любовь Соболь, Олег Степанов, Анастасия Васильева, Олег Навальный, Кира Ярмыш, Николай Ляскин, Константин Янкаускас, Дмитрий Барановский и Люся Штейн. 28 июля обвинение потребовало приговорить Соболь к двум годам ограничения свободы

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