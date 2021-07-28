Суд обязал «Новую газету» удалить статью о том, что канал RT получил данные прослушки политика Леонида Гозмана
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Арбитражный суд Москвы обязал «Новую газету» удалить статью политика и общественного деятеля Леонида Гозмана о том, что данные прослушки его телефонных переговоров были переданы телеканалу RT. Об этом сообщила «Правозащита Открытки».
Статья Гозмана вышла в «Новой газете» в марте 2021 года. В ней политик рассказал, что принял предложение поучаствовать в прямом эфире программы «Антонимы», которую ведет на RT Антон Красовский. Гозман хотел во время эфира рассказать о репортажах RT, которые считает недостоверными. Для этого он созвонился с журналистом Игорем Яковенко, «который про нашу пропаганду знает все».
Как сказано в статье Гозмана, во время эфира Красовский «ерничая, заявил мне, что все они, мол, волнуются, что уже и из администрации Президента звонили, что еду я, мол, с досье на Russia Today, на Симоньян и на Путина, которое дал мне Яковенко!»
Гозман отметил, что с момента его разговора с Яковенко прошло четыре часа. Он сделал вывод, что разговор прослушивался, а данные прослушки были переданы RT.
Гозман и Яковенко обратились к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело о нарушении тайны телефонных переговоров (статья 138 УК РФ). В статье было опубликовано фото их заявления.
«Новая газета» должна опубликовать опровержение статьи в течение трех дней после вступления решения суда в законную силу.
Кроме того, суд обязал Гозмана выплатить ведущему RT Антону Красовскому 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом сам Красовский рассказал в своем телеграм-канале. «Никаких выплат от господина Гозмана я разумеется не жду, извинений тоже», — добавил он.
Сам Гозман заявил РБК, что намерен обжаловать решение суда. «Мы будем апеллировать, мы будем подавать в Страсбург и, разумеется, дело так не оставим», — сказал он, отметив, что суд «абсолютно игнорировал здравый смысл».
В марте 2021 года, незадолго до выхода статьи в «Новой газете» Гозман обратился в СК, заявив о нарушении тайны телефонных переговоров. После публикации статьи RT и Красовский подали в суд на «Новую газету» и Гозмана.