Суд обязал «Новую газету» удалить статью о том, что канал RT получил данные прослушки политика Леонида Гозмана

Статья Гозмана вышла в «Новой газете» в марте 2021 года. В ней политик рассказал, что принял предложение поучаствовать в прямом эфире программы «Антонимы», которую ведет на RT Антон Красовский. Гозман хотел во время эфира рассказать о репортажах RT, которые считает недостоверными. Для этого он созвонился с журналистом Игорем Яковенко, «который про нашу пропаганду знает все».

Как сказано в статье Гозмана, во время эфира Красовский «ерничая, заявил мне, что все они, мол, волнуются, что уже и из администрации Президента звонили, что еду я, мол, с досье на Russia Today, на Симоньян и на Путина, которое дал мне Яковенко!»

Гозман отметил, что с момента его разговора с Яковенко прошло четыре часа. Он сделал вывод, что разговор прослушивался, а данные прослушки были переданы RT.

Гозман и Яковенко обратились к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело о нарушении тайны телефонных переговоров (статья 138 УК РФ). В статье было опубликовано фото их заявления.