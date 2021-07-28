Россия осталась без золотых медалей в пятый день Олимпиады. Зато взяла сразу два серебра в баскетболе 3×3

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Пятый соревновательный день игр в Токио не принес команде из России ни одной золотой медали.

Всего за день россияне выиграли пять наград — три серебра и две бронзы.

Серебряные медали получили мужская и женская сборная по баскетболу 3×3, в финалах уступившие Латвии и США соответственнно, а также пловцы в эстафете кролем 4×200 метров.

Бронзу выиграли гимнаст Никита Нагорный (в многоборье), а также дзюдоистка Мадина Таймазова.

В общем медальном зачете россияне с семью золотыми медалями идут на четвертом месте. Лидирует сборная Японии, у которой 13 золотых медалей. У Китая 12 побед, у США — 11.

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