На Шри-Ланке нашли крупнейшее в мире скопление звездчатых сапфиров

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На острове Шри-Ланка нашли фрагмент породы с крупнейшим в мире скоплением . Об этом пишет «Би-би-си» со ссылкой на сообщение властей Шри-Ланки.

Сюжет шри-ланкийского телеканала Ada Derana о найденном скоплении звездчатых сапфиров Ada Derana

Фрагмент породы был обнаружен на заднем дворе дома торговца драгоценными камнями в третьем поколении в районе города Ратнапура. Этот город известен своими залежами ценных минералов. Рабочий заметил камни, когда копал яму для колодца.

Вес обнаруженного фрагмента породы составляет 510 килограммов, предполагаемая стоимость сапфиров — около 100 миллионов долларов.

«Это особый образец звездчатого сапфира, вероятно, крупнейший в мире. Учитывая его размер и стоимость, мы думаем, что он заинтересует частных коллекционеров или музеи», — заявил председатель Национального управления драгоценных камней и ювелирных изделий Шри-Ланки Тилак Вирасингх.

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