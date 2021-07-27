В Москве разрешили проводить концерты и кинопоказы без ограничений, если зрителей пускают по QR-кодам

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Московские театры, зрительные залы и другие учреждениям культуры могут проводить мероприятия без ограничений по количеству зрителей, если самостоятельно введут проверку . Об этом говорится в приказе (.pdf) главы департамента культуры Москвы Александра Кибовского.

В документе сказано, что в этом случае ограничения по зрителям не распространяются на проведение культурно-досуговых и зрелищных мероприятий, таких как лекции, творческие встречи, представления, кинопоказы, концерты, спектакли, выставки. Зрители с кодами смогут находиться в помещениях без масок и перчаток, отмечается в приказе.

Остальные учреждения по-прежнему смогут заполнять залы не более чем на 50% от вместимости помещений, а общее число зрителей не должно превышать 500 человек.

28 июня в Москве для посещения ресторанов, кафе и баров ввели QR-коды, подтверждающие факт прививки от коронавируса, перенесенного заболевания или недавно сделанного ПЦР-теста. С 19 июля обязательные коды отменили, разрешив предпринимателям самим решать, проверять ли коды.

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