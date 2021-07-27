Российский Минздрав одобрил клинические испытания комбинации вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт»

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Министерство здравоохранения РФ одобрило проведение клинических испытаний комбинации российской вакцины против коронавируса и препарата британско-шведской компании .

Испытания I-II фазы начались 26 июля и продлятся до 2 марта 2022 года, сообщается на сайте государственного реестра лекарственных средств. Их цель — «изучение безопасности и иммуногенности комбинации препаратов» для профилактики новой коронавирусной инфекции. Испытания пройдут в , в них будут участвовать 150 человек.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что проводят совместные клинические исследования по комбинированию вакцины «Спутник Лайт» «с вакцинами других зарубежных производителей». Их названия в фонде не уточнили.

В мае этический комитет Минздрава не одобрил клиническое исследование комбинации вакцин AstraZeneca и «Спутник V» из-за отсутствия необходимых документов. В министерстве отмечали, что окончательное решение не принято.

В марте во многих странах Европы приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за случаев тромбоза у пациентов, сделавших прививку. Европейское агентство лекарственных средств и ВОЗ по итогам дополнительных проверок признали вакцину безопасной, после чего практически все страны возобновили ее использование.

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