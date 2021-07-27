Бывшая солистка «Ленинграда» Алиса Вокс через суд потребовала от Сергея Шнурова 19 миллионов рублей за исполнение ее песен

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Бывшая солистка «Ленинграда» Алиса Вокс подала в Хамовнический суд Москвы иск к лидеру группы Сергею Шнурову с требованием компенсации за исполнение ее песен. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал агентству адвокат Вокс, певица требует от Шнурова 19,5 миллиона рублей за то, что «Ленинград» продолжает исполнять 39 треков, в создании которых принимала участие певица, после ее ухода из группы.

По словам адвоката, певица пыталась урегулировать спор в досудебном порядке, однако представители Шнурова в ответ «прислали договор об отчуждении этих песен у Вокс, согласно которого за каждую ей было выплачено по одной тысяче рублей». «Мы с этим не согласны, будем обжаловать положения этого документа», — добавил адвокат.

Вокс была участницей «Ленинграда» с 2012 по 2016 год. С ней в составе группа записала свои самые популярные песни, в частности, «Экспонат» и «В Питере — пить».

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