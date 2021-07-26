Жительница Нижнего Новгорода убила двух своих сожителей. Теперь ее обвиняют в убийстве третьего

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В Нижегородской области заключили под стражу 50-летнюю женщину, обвиняемую в убийстве своего 62-летнего сожителя. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.

По версии следствия, 22 июля в Нижнем Новгороде обвиняемая в пьяном виде нанесла сожителю несколько ножевых ранений, от которых он умер. Мотивом преступления стала ссора на почве ревности: мужчина приревновал сожительницу к соседу.

Женщина признала вину в убийстве. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее женщина дважды убивала своих сожителей и была осуждена за это. Она освободилась 31 декабря 2020 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления СК по Нижегородской области.