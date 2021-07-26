В Лондоне из-за сильных ливней затопило несколько станций метро

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В нескольких районах Лондона в результате сильных ливней произошло наводнение, затопившее дома, десятки дорог и станций метро, сообщает BBC News.

Вечером 25 июля за три часа в Лондоне выпала месячная норма осадков — 51 миллиметр осадков (при норме 47 миллиметров). Из-за наводнения в городе среди прочего закрыли Северную кольцевую дорогу и тоннель Блэкуолл под Темзой.

На время наводнения в городе закрыли восемь станций метро и одну станцию легкого метро. В сети опубликовали видео с затопленной станции легкого метро Pudding Mill Lane. Как отмечает The Telegraph, такая же обстановка сложилась на станциях Kennington и Hackney Wick.

Больницы Whipps Cross и Newham в восточном Лондоне, пострадавшие от ливня, призвали пациентов обращаться в другие медицинские центры.

Это уже второе наводнение в Лондоне за месяц. В последний раз потоп случился 13 июля, когда в городе также выпала месячная норма осадков.