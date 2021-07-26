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Сборная России по спортивной гимнастике днем 26 июля выиграла золотые медали Олимпиады в Токио в командном многоборье.

В составе российской команды выступали Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный.

Сразу после этого в соревнованиях по тхэквондо в категории до 80 килограммов победу одержал Максим Храмцов.

Это третье и четвертое золото россиян на Играх в Токио.

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