Российский фильм «Капитан Волконогов бежал» вошел в основную программу Венецианского кинофестиваля

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В основную конкурсную программу Венецианского кинофестиваля отобран фильм «Капитан Волконогов бежал» российских режиссеров Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, сообщает «Кинопоиск».

«Капитан Волконогов бежал» будет бороться за главный приз фестиваля — «Золотого льва» — вместе с фильмами Педро Альмодовара, Джейн Кэмпион, Паоло Соррентино и других.

«Капитан Волконогов бежал» рассказывает о сотруднике правоохранительных органов, которого объявляют преступником. У героя фильма, следует из описания на «Кинопоиске», есть сутки перед смертью, чтобы раскаяться и получить прощение хотя бы одного человека, и не попасть в ад.

В программу Orizzonti Extra для экспериментального кино на Венецианском кинофестивале вошел фильм «Мама, я дома» россиянина Владимира Битокова, сообщает ТАСС.

Действие фильма разворачивается в Кабардино-Балкарии. Героиня картины — водитель автобуса Тоня, которая ждет возвращения сына, уехавшего воевать по контракту в Сирию. Тоня отказывается верить в известие о его смерти и требует вернуть ей сына. Продюсер проекта — Александр Роднянский.

Международный Венецианский кинофестиваль в 2021 году пройдет с 1 по 11 сентября.

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