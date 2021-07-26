В России детей с инвалидностью будут обслуживать без очереди в кафе и магазинах

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Дети с инвалидностью получили право на обслуживание без очереди в магазинах, предприятия общественного питания и в других учреждениях. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Помимо детей с инвалидностью аналогичное право получат сопровождающие их лица.

В предыдущей редакции указа «О дополнительных мерах по поддержке инвалидов» дети с инвалидностью обладали правом на первоочередное зачисление в детские сады, лечение и отдых в лечебно-оздоровительных учреждениях. Эти права за ними сохраняются.

До сих пор право на обслуживание без очереди имели только совершеннолетние люди с инвалидностью I и II группы.

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