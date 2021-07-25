Следственный комитет решил разрешить допросы по видеосвязи
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Следственный комитет предлагает разрешить проведение допросов и очных ставок по видеосвязи. Об этом в интервью «Российской газете» заявил глава СК Александр Бастрыкин.
По словам Бастрыкина, допросы по видеосвязи могли бы проводиться, например, при невозможности личной явки по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам, а также для обеспечения безопасности участников дела.
Такой формат будет удобен как для свидетелей, так и для следователей. В отдельных случаях позволит сократить сроки следствия, не потребует дополнительного бюджетного финансирования — ведь речь идет о всем доступном канале видеосвязи.
Бастрыкин заявил, что его ведомство уже подготовило соответствующие поправки в законодательство. Когда они могут быть приняты Госдумой, он не уточнил.