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Сборная России по итогам второго дня Олимпиады поднялась на пятое место в неофициальном медальном зачете Игр.

Во второй соревновательный день россияне выиграли пять медалей:

Виталина Бацарашкина, стрельба из пневматического пистолета (золото);

Татьяна Минина, тхэквондо (серебро);

Ирина Дериглазова, фехтование на рапирах (серебро);

Светлана Гомбоева, Елена Осипова, Ксения Перова, командная стрельба из лука (серебро);

Лариса Коробейникова, фехтование на рапирах (бронза).

Всего у россиян сейчас семь медалей — одна золотая, четыре серебряных и две бронзовых. Выше сборной России в общем зачете находятся команда Китая (6+1+4 медали), Японии (5+1+0), США (4+2+4) и Южной Кореи (2+0+3).

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