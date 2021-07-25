Россия вышла на пятое место в медальном зачете Олимпиады. Во второй день соревнований у россиян — пять наград
Источник: Международный Олимпийский комитет
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Сборная России по итогам второго дня Олимпиады поднялась на пятое место в неофициальном медальном зачете Игр.
Во второй соревновательный день россияне выиграли пять медалей:
- Виталина Бацарашкина, стрельба из пневматического пистолета (золото);
- Татьяна Минина, тхэквондо (серебро);
- Ирина Дериглазова, фехтование на рапирах (серебро);
- Светлана Гомбоева, Елена Осипова, Ксения Перова, командная стрельба из лука (серебро);
- Лариса Коробейникова, фехтование на рапирах (бронза).
Всего у россиян сейчас семь медалей — одна золотая, четыре серебряных и две бронзовых. Выше сборной России в общем зачете находятся команда Китая (6+1+4 медали), Японии (5+1+0), США (4+2+4) и Южной Кореи (2+0+3).