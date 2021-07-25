На парад в честь Дня ВМФ в Петербурге пустили зрителей, несмотря на запрет массовых мероприятий. Так полиция пыталась избежать толпы у заграждений

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

В Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ прошел военный парад. Как сообщает «Фонтанка», на набережных города за ним наблюдали тысячи человек.

Из-за действующих в городе ограничений на массовые мероприятия первоначально было объявлено, что парад пройдет без зрителей, и проходы на набережные Невы были перекрыты.

Несмотря на это, перед началом парада у заграждений начали собираться толпы людей, после чего полиция пропустила их на набережные. «Решение принималось как меньшее из зол — свободный проход позволил избежать серьезного столпотворения», — пишет «Фонтанка».

В параде в честь Дня ВМФ приняли участие свыше 50 кораблей, принимал его президент Владимир Путин. Из-за коронавируса были отменены салют и фейерверк у стен Петропавловской крепости.

В июне в Санкт-Петербурге, несмотря на резкий рост заболеваемости коронавирусом, со зрителями прошел фестиваль «Алые паруса», а также матчи чемпионата Европы по футболу. После окончания чемпионата антиковидные меры в городе были резко ужесточены — в частности, были запрещены любые массовые мероприятия с количеством участников свыше 75 человек.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег