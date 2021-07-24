В Ставрополе застрелили замначальника уголовного розыска одного из отделов полиции

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Вооруженный преступник убил заместителя начальника уголовного розыска городского отдела полиции № 4 Руслана Абовяна. Ему было 37 лет.

На полицейского напали вечером 23 июля, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Возле дома его поджидали двое преступников. Когда Абовян приехал на автомобиле и встал на стоянку, один из нападавших открыл стрельбу. По данным Mash и Life Shot, в офицера МВД выстрелили не менее девяти раз.

Затем двое преступников скрылись на автомобиле ВАЗ-2109. Как пишет Baza, полиция выследила похожую машину и начала ее преследовать, после чего подозреваемые бросили автомобиль, съехав с основной дороги, и убежали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства. Life утверждает, что одним из подозреваемых в убийстве стал 44-летний Заурбек Кениев. Эта информация не подтверждена.