Сборная России завоевала первую медаль на Олимпиаде в Токио

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Российская спортсменка Анастасия Галашина завоевала серебряную медаль на Олимпиаде-2020 в Токио, заняв второе место в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

По ходу соревнований у Галашиной было преимущество по баллам, но в решающей стрельбе она уступила китаянке Цянь Ян. Представительница Китая выиграла золото и установила рекорд, набрав 251,8 балла. У Галашиной — 251,1 балла.

Бронзу выиграла швейцарка Нина Кристен (230,6 балла).

Сборная России на Олимпиаде выступает не под российским национальным флагом, а под флагом Олимпийского комитета России, а в случае победы россиян звучит не гимн страны, а фрагмент Первого концерта Чайковского. Россия до декабря 2022 года формально отстранена от Олимпиад из-за манипуляций с допинг-пробами Московской антидопинговой лаборатории.

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