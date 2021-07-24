Россия после первого дня Олимпиады заняла десятое место в медальном зачете

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на Олимпийских играх в Токио в первый день соревнований заняла десятое место в неофициальном медальном зачете. По этому показателю Россия делит десятое место с Сербией.

Российские спортсмены получили за день две медали: Анастасия Галашина выиграла серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров, а тхэквондист Михаил Артамонов — бронзу в весовой категории до 58 килограмм.

Всего 24 июля на Олимпиаде разыграли 11 комплектов наград. Больше всего медалей получили спортсмены из Китая — три золота и одна бронза. В тройке лидеров также Италия и Япония, у которых по одной золотой и одной серебряной медали.

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