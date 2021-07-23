Жительницу Москвы, жестко задержанную в МФЦ за отказ надеть маску, оштрафовали за неповиновение полицейскому

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Савеловский суд Москвы оштрафовал за неповиновение полиции Валентину Муженскую, которую жестко задержали в московском многофункциональном центре (МФЦ) за отказ надеть маску. Ее признали виновной в неповиновении законному требованию сотрудника полиции (статья 19.3 КоАП).

«Суд назначил штраф четыре тысячи рублей. Все ходатайства защиты были отклонены», — рассказала «МБХ медиа» представитель Муженской Наталья Моисеева. Административный штраф, добавила она, будет обжалован.

Валентину Муженскую задержали в МФЦ на улице Куусинена в Москве 25 июня. Она утверждала, что сняла маску, потому что почувствовала себя плохо. Сотрудники центра вызвали полицию. Женщина отказалась покинуть МФЦ с полицейскими, и они вывели ее силой. Другие посетители сняли это на видео.

Сообщалось, что в отношении Муженской возбуждено уголовное дело по статье 318 УК («Применение насилия в отношении представителя власти»). Однако потом источники ТАСС и РИА Новости в правоохранительных органах заявили, что прокуратура Москвы отменила постановление об уголовном деле, и Муженскую привлекут к административной ответственности.

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