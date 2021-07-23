ЦБ повысил базовую ставку на один процентный пункт. Это максимальное повышение с декабря 2014 года

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Банк России на заседании 23 июля принял решение повысить сразу на один процентный пункт — с 5,5% до 6,5% годовых.

Регулятор объяснил свое решение тем, что экономика достигла допандемийного уровня, спрос стал расширяться быстрее, чем наращивание выпуска, что привело к росту инфляции.

C учетом высоких инфляционных ожиданий это значимо сместило баланс рисков для инфляции в сторону проинфляционных и может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%.

В ЦБ не исключили дальнейшего повышения ключевой ставки.

До этого в 2021 году ЦБ трижды повышал ключевую ставку — в марте (на 0,25 процентного пункта), апреле (на 0,5) и июне (на 0,5).

Повышение сразу на целый процентный пункт стало максимальным с декабря 2014 года. Тогда на фоне резкого обвала курса рубля из-за падения цен на нефть и санкций ЦБ поднимал ставку на 6,5 процентного пункта.

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