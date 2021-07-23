На Транссибе из-за дождей обрушился мост. Движение поездов остановлено

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В Забайкальском крае на Транссибирской магистрали из-за сильных дождей обрушился железнодорожный мост, расположенный на перегоне между станциями Куэнга и Укурей в Сретенском районе.

По данным МЧС, погибших и пострадавших в результате инцидента нет. Движение поездов остановлено в обоих направлениях.

В результате инцидента ожидается задержка пассажирского поезда № 12 сообщением Самара — Владивосток.

Фотографии обрушившегося моста опубликовал в своем телеграм-канале вице-премьер краевого правительства Андрей Гурулев. Он также рассказал, что в Чернышевском районе Забайкалья паводком смыло пять мостов, что нарушило сообщение между несколькими селами.

По данным правительства края, также перекрыта из-за размыва проезжей части федеральная трасса «Амур» из Читы в Хабаровск на 193 километре в районе села Богомягково Шилкинского района.

Из-за паводка в Чернышевском и Шилкинском районах подтоплены более 600 домов.

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