На Транссибе из-за дождей обрушился мост. Движение поездов остановлено
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В Забайкальском крае на Транссибирской магистрали из-за сильных дождей обрушился железнодорожный мост, расположенный на перегоне между станциями Куэнга и Укурей в Сретенском районе.
По данным МЧС, погибших и пострадавших в результате инцидента нет. Движение поездов остановлено в обоих направлениях.
В результате инцидента ожидается задержка пассажирского поезда № 12 сообщением Самара — Владивосток.
Фотографии обрушившегося моста опубликовал в своем телеграм-канале вице-премьер краевого правительства Андрей Гурулев. Он также рассказал, что в Чернышевском районе Забайкалья паводком смыло пять мостов, что нарушило сообщение между несколькими селами.
По данным правительства края, также перекрыта из-за размыва проезжей части федеральная трасса «Амур» из Читы в Хабаровск на 193 километре в районе села Богомягково Шилкинского района.
Из-за паводка в Чернышевском и Шилкинском районах подтоплены более 600 домов.