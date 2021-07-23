На карте на официальном сайте Олимпиады Крым отделили от Украины границей. После протеста Киева карту исправили

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На официальном сайте токийской Олимпиады Крым и Украина оказались разделены границей, сообщает РИА Новости.

Карта мира находится в разделе для болельщиков, где им предлагают поддержать свои сборные.

Посольство Украины в Японии выразило официальный протест, после чего границу между Крымом и Украиной убрали. Международный Олимпийский комитет извинился за инцидент.

«Это была досадная ошибка провайдера, которая была немедленно исправлена, как только нам стало об этом известно», — заявили в МОК.

Обновлено в 12:15. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инцидент с картой, назвал случившееся «поводом для того, чтобы нашему посольству и в том числе спортивным чиновникам предпринять соответствующие действия и задать соответствующие вопросы».

Крым отделился от Украины и вошел в состав России по результатам референдума, проведенного в 2014 году. Этот референдум, кроме России, признали легитимным лишь несколько стран, большинство государств мира считает, что РФ аннексировала полуостров.

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