СК заподозрил в подлоге судмедэксперта, который вынес заключение о самоубийстве замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина

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Следственный комитет потребовал арестовать судмедэксперта, который проводил исследование по делу о гибели замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина. Об этом ТАСС сообщили в Басманном суде Москвы.

Судмедэксперта Александра Пенцакова подозревают в халатности (часть 1 статьи 293 УК РФ) и служебном подлоге (часть 2 статьи 292 УК РФ), пишет агентство «Москва».

Ошарин был найден мертвым в Крыму в апреле 2020 года. Сообщалось, что причиной его смерти стало самоубийство. Он умер от кровопотери из-за раны в области груди, писала «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.

По информации «Московского комсомольца», СК посчитал, что при проведении экспертизы Пенцаков, назвавший причиной смерти Ошарина самоубийство, допустил «технические ошибки». В правоохранительных органах не исключают, что Ошарина могли убить, но сейчас проверить это сложно из-за упущенного времени. Была проведена эксгумация тела, но повторная экспертиза ничего не показала, утверждает «Московский комсомолец».

Издание пишет, что Пенцаков работает судмедэкспертом около 30 лет, до этого претензий к его работе не было. Разбирательство с ним инициировала вдова погибшего Марина Ошарина.

Обновлено. Суд отправил Пенцакова под арест.