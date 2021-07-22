Имущество Арашуковых на 1,3 миллиарда рублей обратили в доход государства

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Басманный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца, сообщает РИА Новости.

«Стоимость имущества составила более 1 миллиарда 300 миллионов рублей — по версии прокуратуры», — рассказал агентству адвокат Арашуковых Владимир Постанюк.

Генпрокуратура, по словам адвоката, отказалась от требований в отношении двух квартир, в Черкесске и Ставрополе, и части предметов роскоши. В остальном суд удовлетворил иск в полном объеме. Адвокат сообщил, что решение суда будет обжаловано.

Иск Генпрокуратуры к Арашуковым и ряду их соответчиков — родственникам, физическим и юридическим лицам — рассматривался в суде с осени 2020 года. Генпрокуратура, сообщает «Интерфакс», объявила, что результаты проверки выявили явное несоответствие доходов Рауля Арашукова, Рауфа Арашукова и их родственников стоимости имеющегося у них имущества.

За время службы чиновниками и депутатами Рауль и Рауф Арашуковы, по данным Генпрокуратуры, стали хозяевами 75 объектов недвижимости, в том числе пяти квартир, девяти жилых домов, трехэтажного отеля в Хабезе (Карачаево-Черкесия), ресторана, банного комплекса и так далее. Также были арестованы более 90 автомобилей.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был арестован в январе 2019 года по обвинению в организации двух убийств и участии в преступном сообществе. Арашукова задержали непосредственно в зале заседаний Совета Федерации. После ареста его временно отстранили от должности в Совете Федерации, а в мае лишили полномочий на основании не поданной вовремя декларации о доходах. Фигурантом уголовного дела является и отец Рауфа Арашукова — Рауль. Его обвиняют в хищении газа у «Газпрома» на 30 миллиардов рублей. Суд над Арашуковыми пока не состоялся.

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