Youtube заблокировал расследование ФБК о главе Ростуризма. По жалобе блогера, которая брала у нее интервью

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Видеосервис Youtube заблокировал расследование о главе Ростуризма Зарине Догузовой, пишет «МБХ медиа».

Причина блокировки — жалоба на нарушение авторских прав, поданная некой Надеждой Стрелец. Судя по всему, пишет издание, речь идет о блогере с 300 тысячами подписчиков, которая несколько месяцев назад выпустила на своем канале интервью с главой Ростуризма. Сама Стрелец комментировать «МБХ медиа» информацию отказалась.

Расследование о главе Ростуризма ФБК опубликовал в начале июля. В нем, в частности, говорилось, что Догузова получила квартиру площадью 105 квадратных метров на Садовнической набережной в Москве как нуждающаяся в социальном жилье. Стоимость квартиры в расследовании оценивали в 60 миллионов рублей. При этом в государственном реестре недвижимости сведения о квартире главы Ростуризма были засекречены без указания причин.

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