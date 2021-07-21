Профсоюз российских таксистов предупредил власти о «коллапсе на рынке» из-за новой системы регистрации водителей

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Введение с 1 августа Комплексной информационной системы «Аналитика работы такси» (КИС «АРТ») в Москве и Московской области может привести к «коллапсу на рынке». Об этом межрегиональный профсоюз «Таксист», в котором состоят 2000 водителей и таксопарков, предупредил правительство РФ и власти Москвы.

Соответствующее письмо, как сообщает Forbes, председатель профсоюза Ярослав Щербинин отправил премьер-министру Михаилу Мишустину, мэру Москвы Сергею Собянину, руководителю Роскомнадзора Андрею Липову и министру транспорта Виталию Савельеву.

Предполагается, что новая информационная система будет следить за тем, чтобы таксисты не перерабатывали, регулярно проходили медосмотр, оформляли все необходимые документы, оплачивали штрафы и не имели судимости за тяжкие преступления. Водители, не зарегистрированные в системе, с 1 августа не будут допущены к работе в Москве и Подмосковье, в том числе и через агрегаторы такси.

Профсоюз таксистов считает, что работа с новой системой потребует «значительных финансовых затрат» со стороны таксопарков, а также приведет к резкому снижению количества водителей такси, которые не смогут выполнять поездки из-за сложностей регистрации. Кроме того, снизится заработок водителей из-за «пересмотра графика их работы».

Профсоюз просит власти запустить новую систему в пилотном режиме, чтобы участники рынка могли поэтапно подключиться к ней, а на время тестирования ввести мораторий на любые штрафные санкции за «ненадлежащую» передачу сведений в систему.

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