«МБХ медиа»: судья, рассматривавший дело Ивана Голунова, подал в отставку
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Судья Мосгорсуда Сергей Груздев, рассматривавший дело бывших полицейских, обвинявшихся в фабрикации уголовного дела против корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подал в отставку. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на информацию с сайта квалификационной коллегии судей.
Согласно данным сайта, Груздев подал письменное заявление об отставке с 19 июня. Предполагается, что коллегия рассмотрела прошение 15 июля, однако данных о решении по поводу Груздева пока нет.
Информацию о Груздеве не убрали с сайта Мосгорсуда, а 12 июля он еще участвовал в заседаниях, отмечает «МБХ медиа».
В Мосгорсуде и квалификационной коллегии судей сообщение об отставке Груздева не прокомментировали.
Приговор по делу Ивана Голунова был вынесен в конце мая. Игорю Ляховцу суд назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима. Максим Уметбаев, Роман Феофанов и Акбар Сергалиев получили по восемь лет колонии общего режима. Денис Коновалов, признавший свою вину, приговорен к пяти годам лишения свободы. Все подсудимые обжаловали приговор.