Россия перебросила танки на полигон на границе Таджикистана с Афганистаном. Накануне было объявлено о проведении учений

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Российские танкисты совершили 200-километровый марш-бросок с 201-й военной базы в Таджикистане на полигон Харб-Майдон на границе этой страны с Афганистаном. Об этом сообщает ТАСС.

Как пояснили в пресс-службе Центрального военного округа, в ходе марша танкисты «отработали вопросы боевого охранения колонн, преодоление условно зараженных участков местности, отражение нападения диверсионно-разведывательных групп и ударов авиации [условного] противника».

В марше участвовали около 50 единиц военной техники.

19 июля в Минобороны объявили, что Россия примет участие в учениях на полигоне Харб-Майдон совместно с Таджикистаном и Узбекистаном. Учения пройдут с 5 по 10 августа.

В Афганистане на фоне вывода американских войск движение начало наступление на позиции правительственных сил, и сейчас контролирует большую часть территории страны. В числе подконтрольных талибам районов находятся и участки границы с Таджикистаном.

В начале июля делегация «Талибана» приезжала в Москву и проводила там переговоры с представителями российского МИДа. В ведомстве объясняли встречу с делегацией террористической группировки необходимостью доносить до нее свою позицию по обстановке в регионе.

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