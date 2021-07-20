Ретейлеры предупредили о риске пустых полок в магазинах из-за мусорной реформы. Минприроды попросило «не пугать россиян»

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Ассоциация компаний розничной торговли ( ) и Ассоциация компаний интернет-торговли ( ) обратились в Минприроды РФ из-за законопроекта ведомства об ответственности производителей за будущую утилизацию товаров и упаковки, пишет РБК.

Ретейлеров не устраивает, что законопроект запрещает продажу товаров, не включенных в специальный реестр в рамках системы учета отходов. Предполагается, что внесенные в реестр сведения помогут контролировать уплату производителями экологического сбора для последующей утилизации товаров.

По мнению ассоциаций, прописанный в законопроекте запрет на продажу товаров, не внесенных в реестр, приведет к разрушению сложившейся системы легального товарооборота и сформировавшихся цепочек производства и сбыта товаров в России.

«Применение указанного запрета в предлагаемых законопроектом условиях с большой долей вероятности может привести к пустым полкам в объектах торговли и сокращению/обнулению выбора в ассортименте интернет-магазинов», — сказано в письме руководителей двух ассоциаций, которое 8 июля направили главе Минприроды Александру Козлову.

Позицию двух организаций поддержала Ассоциация торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники ( ). 16 июля все три ассоциации направили аналогичные возражения в Минпромторг, Минэкономразвития и Минсельхоз.

«Российский экологический оператор», который 2 июля стал единым оператором систем учета отходов в России вместо Минприроды, с позицией организаций не согласен. «Никакого риска пустых полок нет», — заявил РБК гендиректор компании Денис Буцаев.

«Для производителей и импортеров внесение информации в систему не приведет к дополнительным издержкам. Так, сейчас они обязаны декларировать выпущенные товары и упаковку. Мы предлагаем вместо декларирования внесение сведений в электронную систему. Это международная практика», — сказал Буцаев.

В министерстве природных ресурсов и экологии РФ заявили РБК, что ответственность производителей за утилизацию товаров и упаковки действует более четырех лет, и призвали «не пугать россиян пустыми полками». «Заявления о якобы рисках похожи на манипуляции, связанные с внедрением реального контроля за соблюдением действующего законодательства», — сказали в ведомстве.

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