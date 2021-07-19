В Москве полицейский схватил женщину за волосы при задержании. СК начал проверку

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Следственный комитет объявил, что проводит проверку из-за опубликованного в соцсетях видео, на котором полиция в Москве грубо задерживает женщину.

Видеоролик, в частности, распространил 18 июля телеграм-канал «Москва с огоньком». На нем запечатлено, как женщина и полицейский толкают друг друга, а затем другой сотрудник полиции хватает ее за волосы и силой сажает в служебный автомобиль.

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В СК пообещали опросить всех участников инцидента и проверить их действия по статьям 286 (превышение должностных полномочий) и 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти).

В свою очередь в московском управлении МВД сообщили, что конфликт женщины с сотрудниками правоохранительных органов произошел 16 июля на Домодедовской улице, когда полицейские задержали группу граждан, распивавших спиртные напитки в общественном месте.

На задержанных, в том числе женщину, которую схватили за волосы, составили административные протоколы за распитие алкоголя в запрещенных местах (часть 1 статьи 20.20 КоАП, наказывается штрафом от 500 до 1500 рублей).