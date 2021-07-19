Производители хлеба предупредили о повышении цен с августа на 7-12%. В Минсельхозе не ждут «существенного повышения»
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Производители хлеба предупредили ретейлеров, что с августа повысят цены на свою продукцию на 7-12%, сообщила газета «Коммерсант», ссылаясь на торговую сеть «Верный» и несколько неназванных производителей хлеба.
В отраслевых организациях связали это с ростом стоимости сырья для производства хлеба. Все виды сырья выросли в несколько раз, например, маргарин — на 38%, хотя сам хлеб — всего на один рубль год к году, говорит президент Российского союза пекарей Алексей Лялин.
В министерстве сельского хозяйства России заявили, что цены производителей на хлебобулочную продукцию стабильны, а за последний год отпускные цены выросли на уровне инфляции: на хлеб из пшеничной муки — на 4,6%, на хлеб из ржано-пшеничной муки — на 5,9%.
Минсельхоз «не ожидает существенного повышения цен на хлеб в дальнейшем, что обусловлено снижением стоимости сырья, а также действием мер господдержки производителей хлебобулочных изделий и муки».
В торговых сетях X5 Group, «Магнит» и «Дикси» на запрос «Коммерсанта» не ответили.