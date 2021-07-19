Правительство России потратит 30 миллиардов рублей на «санитарный щит» для защиты от новых пандемий

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Правительство России подготовило ранее анонсированный проект «Санитарный щит», направленный на защиту санитарно-эпидемиологической безопасности страны. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

На финансирование проекта до 2024 года выделят 30 миллиардов рублей.

По словам Голиковой, «Санитарный щит» предполагает разработку тест-систем на новые инфекции за четыре дня и вакцин против них за четыре месяца.

В рамках плана также предусматривается возможность быстрого развертывания экспресс-диагностики на границах, чтобы не допустить завоза новых болезней, не закрывая при этом границы.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявляла, что главной целью создания проекта «Санитарный щит» является возможность переживать эпидемии без локдаунов с нормальным функционированием экономики.

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