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Алексей Березуцкий стал главным тренером ЦСКА

Источник: ЦСКА

Алексей Березуцкий утвержден в должности главного тренера ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба.

Детали контракта не уточняются.

Березуцкий вошел в тренерский штаб ЦСКА в январе. С середины июня он стал исполняющим обязанности главного тренера после ухода Ивицы Олича.

39-летний Алексей Березуцкий закончил карьеру игрока в 2018 году. Уже через несколько месяцев он вошел в тренерский штаб голландского «Витесса», который тогда тренировал Леонид Слуцкий.

Брат Алексея Березуцкого Василий также работал в тренерском штабе ЦСКА, но в апреле 2021 года ушел в ФК «Краснодар» .

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