В Якутске из-за лесных пожаров закрыли аэропорт. Дымом накрыло полсотни населенных пунктов

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Дым от лесных пожаров накрыл 51 населенный пункт в Республике Саха, в том числе столицу региона Якутск, сообщает «Интерфакс».

По данным МЧС, в настоящее время в республике зарегистрированы 187 очагов природных пожаров. В зону задымления попали Горный, Сунтарский, Олекминский, Ленский, Мирнинский, Томпонский, Намский, Хангаласский районы.

Из-за дыма аэропорт Якутска перестал принимать и отправлять рейсы. В частности, были задержаны вылеты в Иркутск, Сочи, Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, а также прилеты самолетов из Иркутска, Сочи, Хабаровска, Анапы, Новосибирска.

Кроме того, на реке Лене в районе Якутска временно приостанавливалось движение паромов и судов. Сейчас оно частично возобновлено.

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