Рейс «Аэрофлота» в Лиссабон вернулся в Москву из-за забастовок в аэропортах Португалии

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Субботний рейс «Аэрофлота» из Москвы в Лиссабон вернулся обратно в аэропорт Шереметьево, следует из онлайн-табло на сайте авиакомпании.

Самолет Boeing 737-800, вмещающий 158 пассажиров, вылетел из Москвы в 17:21, однако через четыре часа вновь приземлился в Шереметьево. Лайнер поменял маршрут и развернулся над Польшей, преодолев в общей сложности 2,8 тысячи километров.

Как пишет издание Publico, 17 июля в Португалии были отменены 274 рейсов, из них 242 — в Лиссабоне, из-за забастовки, которую объявили работники профсоюза технических сотрудников аэропортов. Профсоюз жалуется на задержки с выплатой зарплат и, помимо Лиссабона, призвал к забастовкам в аэропортах Порту, Фару, Фуншала и Порто-Санто.

Забастовка продлится 18 и 31 июля, а также 1 и 2 августа.

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