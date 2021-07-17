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Тренер по кикбоксингу Алексей Рясков, обвиняемый в убийстве вдовы самарского банкира Дмитрия Пузикова Екатерины Сокирской, найден мертвым в больнице ФСИН. Об этом ТАСС сообщили в управлении СК по Самарской области.

В региональном управлении ФСИН агентству сообщили, что криминального состава происшествия не выявлено. По предварительной версии, Рясков совершил самоубийство.

Екатерина Сокирская — вдова замглавы самарского отделения «Россельхозбанка» Дмитрия Пузикова, который погиб в 2012 году в результате отравления таллием. Сокирскую дважды признали виновной в убийстве мужа и дважды оправдали. Она отсудила у государства 1,75 миллиона рублей в качестве компенсации за уголовное преследование.

3 июля 2021 года в Самаре было обнаружено тело Сокирской. В убийстве заподозрили Алексея Ряскова, с которым она вступила в отношения после отравления Пузикова. Незадолго до гибели Сокирской Рясков заявил, что вместе с родителями женщины дал взятку 15 миллионов рублей, чтобы ее оправдали по делу об убийстве Пузикова.

4 июля стало известно, что Ряскова задержали по делу об убийстве Сокирской.

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