В Амурской области столкнулись два грузовых поезда. Погибли два человека

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В Амурской области столкнулись два грузовых поезда, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.

Лобовое столкновение произошло на 51 километре от станции Верхний Улак участка железной дороги Улак — Эльга на путях необщего пользования. В результате два члена локомотивной бригады пострадали, еще двое погибли.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований транспортной безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 263 УК РФ). Следователи проводят осмотр места происшествия.

Обновлено. Предварительно, причиной аварии стал сердечный приступ машиниста, заявили «Интерфаксу» в компании «А-Проперти» (владелец Эльгинского угольного месторождения).