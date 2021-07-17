Нина Церетилова, у которой хотели отнять детей из-за татуировок, сообщила о похищении сына. Накануне его отца ограничили в родительских правах

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Нина Церетилова, у которой в Дагестане пытались отнять детей из-за татуировок и «несоответствующего образа жизни», сообщила в инстаграме о похищении своего старшего сына Мухтара.

Только что в Петербурге пропал мой сын — Церетилов Мухтар. По нашей информации, его вывезли люди, знакомые с отцом — Магомедом Церетиловым. Мухтар находился вместе с моим братом, на которого была оформлена доверенность, потому что я была вынуждена приезжать в Махачкалу на бесконечные заседания суда, куда сам Магомед являться не желал.

Церетолова добавила, что, по ее мнению, бывший муж хочется вывезти их старшего сына и двух других детей из России.

Накануне суд в Дагестане удовлетворил иск Церетиловой об ограничении ее бывшего мужа в родительских правах.

Нина Церетилова разошлась с бывшим мужем в 2012 году. По словам женщины, он ее избивал, а после развода неоднократно без предупреждения забирал к себе детей, которые жили с ней.

Магомед Церетилов подал заявление об ограничении бывшей жены в родительских правах. Осенью 2020 года суд в Дагестане решил, что дети Церетиловой должны жить с отцом, сославшись на то, что женщина «ведет образ жизни, не соответствующий нормам и правилам поведения многодетной матери» и «на ее теле изображены татуировки с надписями». Но марте 2021 года Верховный суд Дагестана оставил детей Церетиловой с матерью.

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