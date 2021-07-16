Журналиста Петра Маняхина, задержанного на Алтае, отпустили на свободу

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Транспортная прокуратура на Алтае отпустила журналиста издания «Проект» , которого задержали 16 июля из-за съемки с дрона, сообщает «Тайга.инфо». Об этом изданию сказал сам Маняхин, который вышел на связь спустя 10 часов после задержания.

Маняхина задержали в районе алтайского села Онгудай, после чего увезли в местную транспортную прокуратуру. В отношении журналиста составили административный протокол по статье о нарушении правил эксплуатации воздушных судов (ч. 5 ст. 11.5 КоАП).

Петра Маняхина задержали на следующий день после того, как 15 июля Минюст России включил его в реестр «СМИ — иностранных агентов». Одновременнно с ним туда попали еще четверо журналистов «Проекта», двое журналистов «Открытых медиа» и корреспондент .

15 июля Генпрокуратура России объявила издателя «Проекта», американскую компанию Project Media, Inc., «нежелательной» организацией. 16 июля в «Проекте» рассказали, что эта компания находится в стадии ликвидации, а у российских журналистов больше нет с ней финансовых отношений.

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