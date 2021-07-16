В Петербурге задержали автора плаката «Герои дней минувших» с портретами убитых журналистов, политиков и правозащитников

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Полиция Петербурга задержала 31-летнего уроженца Ижевска, который, предположительно, вывесил на трансформаторной будке в Пушкарском саду плакат с изображением журналистов, политиков и правозащитников, убитых в России.

Как сообщает «Фонтанка», сотрудники Центра «Э» задержали мужчину спустя примерно девять часов после того, как полиция узнала о плакате. По предварительной информации, задержанный признал авторство рисунка. После опроса полицейские отпустили его.

Полиция собирается передать собранные материалы в городской комитет по законности и правопорядку, поскольку в действиях автора рисунка усмотрели административное правонарушение. За самовольное вывешивание рисунков, согласно , грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей.

В ночь на 15 июля в Пушкарском саду в Петербурге на трансформаторной будке появился плакат с изображением журналистов, политиков и правозащитников, убитых в России с 2006 по 2015 годы. На нем изобразили адвоката Станислава Маркелова, журналисток «Новой газеты» Анну Политковскую и Анастасию Бабурову, политика Бориса Немцова, правозащитницу Наталью Эстемирову. Плакат появился в том же месте, где ранее нарисовали граффити «Герой нового времени» с Алексеем Навальным. Прибывшие полицейские сняли плакат с будки.

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